Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LANDWIRTE - Der SPD-Agrarpolitiker Rainer Spiering hat angesichts der andauernden Dürre in weiten Teilen Deutschlands rasche EU-Finanzhilfen für die Bauern gefordert. "Mich wundert es, dass sich die EU-Kommission bisher so zurückgehalten hat", sagte der Bundestagsabgeordnete. Schließlich sei die langanhaltende Trockenheit "kein rein deutsches Problem". Es gebe eine landwirtschaftliche Krisenreserve in Höhe von mindestens 400 Millionen Euro jährlich. "Diese Gelder sollten nun noch vor nationalen Mitteln zügig und unbürokratisch zur Verfügung gestellt werden", sagte Spiering. (Handelsblatt S. 8)

GRIECHENLAND - Die FDP will am Mittwoch in einer Sondersitzung verhindern, dass Griechenland die letzte Tranche des Kredits der Euroländer in Höhe von 15 Milliarden Euro erhält. Das Land habe einen "erheblichen Vertrauensbruch" verursacht, weil es eine den Gläubigern zugesagte Steuererhöhung einseitig auf das kommende Jahr verschoben hat, zitiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung aus einem Antrag für den Finanzausschuss. Der Haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Otto Fricke, wirft der Bundesregierung vor, im Hinblick auf die Flüchtlingspolitik Zugeständnisse an Griechenland zu machen. Es liege "der Schatten der Flüchtlingskrise über dem Hilfsprogramm für Griechenland", sagte Fricke der FAZ. (FAZ S. 17)

ELEKTROAUTOS - Die Bundesregierung plant Steuervergünstigungen für E-Dienstwagen. Wollen Arbeitnehmer einen von der Firma bereitgestellten Dienstwagen auch privat nutzen, müssen sie jeden Monat ein Prozent des Listenpreises als geldwerten Vorteil versteuern. Für Elektroautos und Plug-in-Hybride sollen Arbeitnehmer nur noch die Hälfte zahlen. (Süddeutsche Zeitung S. 19)

AGRARSUBVENTIONEN - Die Grünen unterstützen kurzfristige Finanzhilfe für von der Dürre betroffene Agrarbetriebe. "Die pauschale Milliardenforderung vom Bauernverband ist hingegen eine reine Lobbyforderung", sagte der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter. Hilfen sollen an konkrete Bedingungen geknüpft werden. "Wir müssen endlich umsteuern hin zu einer umweltfreundlichen und klimaangepassten Landwirtschaft." (Handelsblatt S. 8)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/thh/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2018 01:21 ET (05:21 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.