Im dritten Geschäftsquartal zu Ende Juni kletterte der bereinigte Gewinn je Aktie nach Unternehmensangaben um 40 % auf 2,34 $. Der Umsatz legte um 17 % auf 53,3 Mrd. $ zu. Unter dem Strich blieben 11,5 Mrd. $ hängen. Und das, obwohl APPLE mit 41,3 Mio. Geräten weniger iPhones als erwartet verkaufte. Warum also das Plus im Gewinn? Ganz einfach: Weil die Kunden vor allem bei den Modellen iPhone 8 und dem Luxusmodell iPhone X zugriffen, die in Deutschland mindestens 800 Euro kosten. Und weil neben den iPhones und den Dienstleistungen auch die Verkäufe von tragbaren Produkten wie der Computeruhr Watch und den AirPod-Kopfhörern zum brummenden Geschäft beitrugen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info