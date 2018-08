IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Sibanye-Stillwater führt Transaktion mit DRDGOLD Limited durch

Johannesburg, 1. August 2018: Sibanye-Stillwater (Kürzel JSE: SGL und NYSE: SBGL - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298294) gibt bekannt, dass alle aufschiebenden Bedingungen hinsichtlich der Transaktion mit DRDGOLD Limited (DRDGOLD) erfüllt wurden und die Transaktion am 31. Juli 2018 durchgeführt wurde. Die Aktionäre werden auf die Pressemitteilung vom Mittwoch den 22. November 2017 (Bekanntgabe der Transaktion) verwiesen. Laut dieser Transaktion wird Sibanye-Stillwater ausgewählte übertägige Goldaufbereitungsanlagen und Tailings Storage Facilities (TSF, Tailings-Lager) für neu ausgegebene DRDGOLD-Aktien tauschen (die Transaktion). Falls nicht anders angegeben werden in dieser Pressemitteilung den großgeschriebenen Worten und Begriffen die gleichen Bedeutungen beigemessen wie in diesbezüglicher Pressemitteilung.

Sibanye-Stillwater besitzt jetzt 38% des ausgegebenen Aktienkapitals der DRDGOLD (265.000.000 DRDGOLD-Stammaktien) im Wert von gegenwärtig ZAR895,7 Mio.*. Gemäß der Transaktion hat Sibanye-Stillwater zusätzlich eine Option auf Zeichnung der Optionsaktien innerhalb von 24 Monaten nach dem Datum der Transaktionsdurchführung, um einen weiteren Besitzanteil von bis zu 50,1% an DRDGOLD zu einem 10%-Abschlag vom 30tägigen volumengewichteten Durchschnittshandelspreis der DRDGOLD-Aktien am Tag vor dem Ausübungsdatum der Option zu erwerben.

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, äußerte sich zu der Transaktion: Wir sind von der Partnerschaft mit DRDGOLD begeistert, die den Wert unserer wenig genutzten übertägigen Infrastruktur und TSFs realisiert, während man die Vorteile des West Rand Tailings Retreatment Project und des zukünftigen Wachstums der DRDGOLD beibehält. Ein weiterer Wert wird durch die zukünftige Entwicklung dieses langlebigen übertägigen Wiederaufbereitungsprojekts entstehen, der allen unseren Stakeholdern und besonders jenen in der Region zugutekommen wird.

Für weitere Informationen über diese Transaktion siehe https://www.sibanyestillwater.com/investors/transactions/drdgold.

*DRDGOLDs Schlussnotierung von ZAR3,38 am 31. Juli 2018 multipliziert mit 265 Mio. ausgegebener Aktien der Sibanye-Stillwater.

