FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In der Schweiz bleibt die Börse wegen des Bundesfeiertages mit dem Gedenken an den Rütlischwur geschlossen.

TAGESTHEMA I

Nach den Personalproblemen hat Thyssenkrupp nun auch operativ unerwartet Schwierigkeiten. Wegen einer Neubewertung von Projekten und hohen zusätzlichen Aufwendungen im Industriegütergeschäft musste der DAX-Konzern den Ausblick überraschend senken. Übergangschef Guido Kerkhoff will nun zügig handeln und das Geschäft um den Anlagenbau einschneidender sanieren.

Thyssenkrupp hatte den Umbau des Bereichs Industrial Solutions, zu dem der Anlagenbau gehört, nach einer schwachen Entwicklung bereits eingeleitet. Im Zuge einer Projektanalyse habe sich nun allerdings gezeigt, dass eine Korrektur des erwarteten Ergebnisses für das dritte Quartal und das Geschäftsjahr notwendig seien, warnte Thyssenkrupp. Das Quartal endet bei dem Konzern Ende Juni, das Geschäftsjahr entsprechend Ende September.

So rechnet die Thyssenkrupp AG 2017/18 nur noch mit einem bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) von rund 1,8 Milliarden Euro. Bisher wurde eine Bandbreite von 1,8 bis 2 Milliarden Euro genannt. Der freie Cashflow vor M&A soll nun negativ sein, während bisher ein wieder positiver Wert in Aussicht gestellt worden war. Der Jahresüberschuss soll weiterhin "signifikant besser" ausfallen als im Vorjahr, als ein Gewinn von 271 Millionen Euro erzielt wurde.

Derweil sieht der Finanzinvestor Elliott Chancen auf einen Neuanfang. Damit Thyssenkrupp erfolgreicher werde, seien "mehr Handlungsfreiheit für die Unternehmensbereiche sowie ein ausgeprägteres Unternehmertum, eine schlankere Konzernzentrale, eine agile und flexible Struktur" vonnöten, sagte Franck Tuil, die Nummer zwei von Elliot in Europa, der Zeitung Welt.

TAGESTHEMA II

Apple hat im dritten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet. Auch der Ausblick übertraf die hochgesteckten Erwartungen des Marktes. Die Aktie stieg im nachbörslichen Handel auf der Handelsplatform nasdaq.com um gut 4 Prozent. Apple schloss das dritte Quartal mit einem Nettogewinn von 11,5 Milliarden Dollar ab. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum hatte der Konzern 8,7 Milliarden Dollar verdient. Das Ergebnis je Aktie betrug 2,34 (Vorjahr: 1,67) Dollar. Analysten hatten den Gewinn auf 10,8 Milliarden Dollar bzw 2,16 Dollar je Aktie geschätzt. Den Umsatz steigerte Apple auf 53,3 von 45,4 Milliarden Dollar. Auch hier übertraf der iPhone-Hersteller die Konsensschätzung der Analysten, die bei 52,3 Milliarden Dollar gelegen hatte. Als "Schönheitsfehler" im Quartalsbericht könnte der iPhone-Absatz gesehen werden. Apple verkaufte im Quartal zwar mit 41,3 Millionen Geräten mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, als 41 Millionen Stück abgesetzt wurden. Analysten hatten aber mit 42 Millionen verkauften Geräten gerechnet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

INFINEON (7:30h)

Beim Chiphersteller Infineon brummen die Geschäfte. Das dürften auch die Geschäftszahlen zum dritten Geschäftsquartal untermauern. Seine Mittelfrist-Prognosen hat Infineon bereits angepasst. Auch für den Rest des Geschäftsjahres sehen Analysten trotz vorsichtiger Signale aus dem Automobilsektor noch Potenzial.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum dritten Quartal 2017/18 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17/18 ggVj Zahl 3Q16/17 Gesamtumsatz 1.921 +5% 9 1.831 Segmentergebnis 323 -4% 5 338 Ergebnis nach Steuern/Dritten 240 -5% 4 253 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 262 -5% 5 276 Ergebnis je Aktie 0,21 -5% 7 0,22 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,24 -- 10 0,24 Umsatz Automotive 853 +11% 6 766 Umsatz Industrial Power Control 340 +6% 6 321 Umsatz Power Management & Multimarket 555 -0,4% 6 557 Umsatz Chip Card & Security 171 -8% 6 185 Ergebnis Automotive 131 +9% 5 120 Ergebnis Industrial Power Control 65 +18% 5 55 Ergebnis Power Management & Multimarket 112 -13% 5 129 Ergebnis Chip Card & Security 28 -19% 5 34

VOLKSWAGEN (8:30h)

Während andere Autohersteller weniger verdienen und ihre Jahresziele zurückschrauben müssen, ist Volkswagen auf Kurs. In den vergangenen Monaten stiegen die Absatzzahlen trotz des Gegenwinds in der gesamten Branche dank Skoda, Seat und der Kernmarke VW so deutlich, dass der Konzern besser dasteht als vor einem Jahr.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal und Gesamtjahr 2018: (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 62.717 +5% 7 59.665 Operatives Ergebnis 4.500 -1% 8 4.549 Erg vor Steuern 4.217 -3% 3 4.337 Erg nach Steuern/Dritten 3.209 +3% 3 3.129 Erg je Vorzugsaktie - verwäs/unverwäs 6,39 +2% 2 6,24 Operatives Ergebnis Sparten: Volkswagen-PKW 1.067 +18% 5 907 Audi 1.443 +0,5% 5 1.436 Porsche 1.039 -8% 5 1.124 Skoda 467 +5% 5 445 SEAT 93 +25% 5 74 Nutzfahrzeuge 254 +5% 5 243 MAN 164 +12% 4 147 Finanzdienstleistungen 642 +5% 5 614 Scania 373 +7% 5 349

MORPHOSYS (22:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal und Gesamtjahr 2018: (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 5,3 -55% 3 12 EBIT -23,7 -- 3 -15 Konzernüberschuss -23,7 -- 3 -16 Ergebnis je Aktie unverwässert -0,77 -- 3 -0,56

Weitere Termine:

07:00 DE/Osram Licht AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Norma Group SE, ausführliches Ergebnis 2Q

07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 2Q

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 2Q

07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 1H

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 2Q, Würzburg

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Comdirect Bank AG, Ergebnis 2Q

07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1H

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H

08:15 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H

12:10 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q

13:30 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 2Q

13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 1Q

22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q

23:30 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,3 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,1 1. Veröff.: 53,1 zuvor: 52,5 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,3 1. Veröff.: 57,3 zuvor: 55,9 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,1 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 54,9 -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 54,0 zuvor: 54,4 -US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juli Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +185.000 Stellen zuvor: +177.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 1. Veröff.: 55,5 zuvor: 55,4 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 59,5 Punkte zuvor: 60,2 Punkte 16:00 Bauausgaben Juni PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,75% bis 2,00% zuvor: 1,75% bis 2,00%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion 0,25-prozentiger Anlehen mit Laufzeit August 2028 im Volumen von 3 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.814,20 -0,10 Nikkei-225 22.722,12 0,75 Schanghai-Composite 2.867,33 -0,32 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.805,50 0,06 DAX-Future 12.815,00 0,34 XDAX 12.824,18 0,35 MDAX 26.907,38 0,08 TecDAX 2.883,22 -1,00 EuroStoxx50 3.525,49 0,38 Stoxx50 3.165,21 0,43 Dow-Jones 25.415,19 0,43 S&P-500-Index 2.816,29 0,49 Nasdaq-Comp. 7.671,79 0,55 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,59 -2

