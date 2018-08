Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Sanofi nach Zahlen von 68 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Pharmakonzern habe im Großen und Ganzen wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Wan Nurhayati in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit dem neuen Kursziel sei der französische Konzern mit dem 13,8-fachen des für 2018 erwarteten Gewinns bewertet. Das sei genau im Rahmen der Bewertung der durchschnittlichen Bewertung in den vergangenen drei Jahren./zb/tav Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000120578