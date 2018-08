DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In der Schweiz bleibt die Börse wegen des Bundesfeiertages mit dem Gedenken an den Rütlischwur geschlossen.

TAGESTHEMA I

Nach den Personalproblemen hat Thyssenkrupp nun auch operativ unerwartet Schwierigkeiten. Wegen einer Neubewertung von Projekten und hohen zusätzlichen Aufwendungen im Industriegütergeschäft musste der DAX-Konzern den Ausblick überraschend senken. Übergangschef Guido Kerkhoff will nun zügig handeln und das Geschäft um den Anlagenbau einschneidender sanieren.

Thyssenkrupp hatte den Umbau des Bereichs Industrial Solutions, zu dem der Anlagenbau gehört, nach einer schwachen Entwicklung bereits eingeleitet. Im Zuge einer Projektanalyse habe sich nun allerdings gezeigt, dass eine Korrektur des erwarteten Ergebnisses für das dritte Quartal und das Geschäftsjahr notwendig seien, warnte Thyssenkrupp. Das Quartal endet bei dem Konzern Ende Juni, das Geschäftsjahr entsprechend Ende September.

So rechnet die Thyssenkrupp AG 2017/18 nur noch mit einem bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) von rund 1,8 Milliarden Euro. Bisher wurde eine Bandbreite von 1,8 bis 2 Milliarden Euro genannt. Der freie Cashflow vor M&A soll nun negativ sein, während bisher ein wieder positiver Wert in Aussicht gestellt worden war. Der Jahresüberschuss soll weiterhin "signifikant besser" ausfallen als im Vorjahr, als ein Gewinn von 271 Millionen Euro erzielt wurde.

Derweil sieht der Finanzinvestor Elliott Chancen auf einen Neuanfang. Damit Thyssenkrupp erfolgreicher werde, seien "mehr Handlungsfreiheit für die Unternehmensbereiche sowie ein ausgeprägteres Unternehmertum, eine schlankere Konzernzentrale, eine agile und flexible Struktur" vonnöten, sagte Franck Tuil, die Nummer zwei von Elliot in Europa, der Zeitung Welt.

TAGESTHEMA II

Apple hat im dritten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet. Auch der Ausblick übertraf die hochgesteckten Erwartungen des Marktes. Die Aktie stieg im nachbörslichen Handel auf der Handelsplatform nasdaq.com um gut 4 Prozent. Apple schloss das dritte Quartal mit einem Nettogewinn von 11,5 Milliarden Dollar ab. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum hatte der Konzern 8,7 Milliarden Dollar verdient. Das Ergebnis je Aktie betrug 2,34 (Vorjahr: 1,67) Dollar. Analysten hatten den Gewinn auf 10,8 Milliarden Dollar bzw 2,16 Dollar je Aktie geschätzt. Den Umsatz steigerte Apple auf 53,3 von 45,4 Milliarden Dollar. Auch hier übertraf der iPhone-Hersteller die Konsensschätzung der Analysten, die bei 52,3 Milliarden Dollar gelegen hatte. Als "Schönheitsfehler" im Quartalsbericht könnte der iPhone-Absatz gesehen werden. Apple verkaufte im Quartal zwar mit 41,3 Millionen Geräten mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, als 41 Millionen Stück abgesetzt wurden. Analysten hatten aber mit 42 Millionen verkauften Geräten gerechnet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

INFINEON (7:30h)

Beim Chiphersteller Infineon brummen die Geschäfte. Das dürften auch die Geschäftszahlen zum dritten Geschäftsquartal untermauern. Seine Mittelfrist-Prognosen hat Infineon bereits angepasst. Auch für den Rest des Geschäftsjahres sehen Analysten trotz vorsichtiger Signale aus dem Automobilsektor noch Potenzial.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum dritten Quartal 2017/18 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17/18 ggVj Zahl 3Q16/17 Gesamtumsatz 1.921 +5% 9 1.831 Segmentergebnis 323 -4% 5 338 Ergebnis nach Steuern/Dritten 240 -5% 4 253 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 262 -5% 5 276 Ergebnis je Aktie 0,21 -5% 7 0,22 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,24 -- 10 0,24 Umsatz Automotive 853 +11% 6 766 Umsatz Industrial Power Control 340 +6% 6 321 Umsatz Power Management & Multimarket 555 -0,4% 6 557 Umsatz Chip Card & Security 171 -8% 6 185 Ergebnis Automotive 131 +9% 5 120 Ergebnis Industrial Power Control 65 +18% 5 55 Ergebnis Power Management & Multimarket 112 -13% 5 129 Ergebnis Chip Card & Security 28 -19% 5 34

VOLKSWAGEN (8:30h)

Während andere Autohersteller weniger verdienen und ihre Jahresziele zurückschrauben müssen, ist Volkswagen auf Kurs. In den vergangenen Monaten stiegen die Absatzzahlen trotz des Gegenwinds in der gesamten Branche dank Skoda, Seat und der Kernmarke VW so deutlich, dass der Konzern besser dasteht als vor einem Jahr.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal und Gesamtjahr 2018: (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 62.717 +5% 7 59.665 Operatives Ergebnis 4.500 -1% 8 4.549 Erg vor Steuern 4.217 -3% 3 4.337 Erg nach Steuern/Dritten 3.209 +3% 3 3.129 Erg je Vorzugsaktie - verwäs/unverwäs 6,39 +2% 2 6,24 Operatives Ergebnis Sparten: Volkswagen-PKW 1.067 +18% 5 907 Audi 1.443 +0,5% 5 1.436 Porsche 1.039 -8% 5 1.124 Skoda 467 +5% 5 445 SEAT 93 +25% 5 74 Nutzfahrzeuge 254 +5% 5 243 MAN 164 +12% 4 147 Finanzdienstleistungen 642 +5% 5 614 Scania 373 +7% 5 349

MORPHOSYS (22:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal und Gesamtjahr 2018: (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 5,3 -55% 3 12 EBIT -23,7 -- 3 -15 Konzernüberschuss -23,7 -- 3 -16 Ergebnis je Aktie unverwässert -0,77 -- 3 -0,56

Weitere Termine:

07:00 DE/Osram Licht AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Norma Group SE, ausführliches Ergebnis 2Q

07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 2Q

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 2Q

07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 1H

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 2Q, Würzburg

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Comdirect Bank AG, Ergebnis 2Q

07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1H

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H

08:15 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H

12:10 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q

13:30 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 2Q

13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 1Q

22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q

23:30 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,3 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,1 1. Veröff.: 53,1 zuvor: 52,5 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,3 1. Veröff.: 57,3 zuvor: 55,9 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,1 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 54,9 -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 54,0 zuvor: 54,4 -US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juli Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +185.000 Stellen zuvor: +177.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 1. Veröff.: 55,5 zuvor: 55,4 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 59,5 Punkte zuvor: 60,2 Punkte 16:00 Bauausgaben Juni PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,75% bis 2,00% zuvor: 1,75% bis 2,00%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion 0,25-prozentiger Anlehen mit Laufzeit August 2028 im Volumen von 3 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.814,20 -0,10 Nikkei-225 22.722,12 0,75 Schanghai-Composite 2.867,33 -0,32 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.805,50 0,06 DAX-Future 12.815,00 0,34 XDAX 12.824,18 0,35 MDAX 26.907,38 0,08 TecDAX 2.883,22 -1,00 EuroStoxx50 3.525,49 0,38 Stoxx50 3.165,21 0,43 Dow-Jones 25.415,19 0,43 S&P-500-Index 2.816,29 0,49 Nasdaq-Comp. 7.671,79 0,55 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,59 -2

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 01, 2018 01:29 ET (05:29 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,58 -0,58 0,03 Deutschland 10 Jahre 0,44 0,44 0,01 USA 2 Jahre 2,67 2,68 0,78 USA 10 Jahre 2,97 2,96 0,56 Japan 2 Jahre -0,10 -0,12 0,04 Japan 10 Jahre 0,10 0,04 0,05

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Der Handelsstreit ist als Thema zurück an den Börsen und lässt die Impulse von den guten Apple-Zahlen verpuffen. Händler stellen sich am Morgen auf eine wenig veränderte Eröffnung an den europäischen Börsen ein. "Die Apple-Euphorie dauerte nur kurz", sagt ein Händler. Apple stiegen nachbörslich um 4 Prozent. Während die durchschnittliche Verkaufspreise für iPhones positiv überraschten, lagen die Auslieferungen allerdings unter den Erwartungen. Die Vorlagen aus Asien sind angesichts des Handelsstreits verhalten. Wie es heißt, erwägt die US-Regierung nun sogar wesentliche höhere Zölle auf chinesische Importe als die bisher angedachten 10 Prozent, um den Druck in möglichen Verhandlungen zu erhöhen. Ein schwacher chinesischer Einkaufsmanagerindex ist ebenfalls nicht geeignet, die Stimmung zu verbessern. "Der Markt ist mitten im Sommerloch", sagt ein Händler. Neben dem Schweizer Feiertag drücke nun auch die Urlaubshauptsaison in Südeuropa auf die Liquidität. Dadurch sei stärkeren Kursausschlägen Tür und Tor geöffnet, und zwar in beide Richtungen. Aus statistischer Sicht ist die Wahrscheinlichkeit von Kursverlusten Anfang August besonders schwach. "Die Wahrscheinlichkeit von Verlusten beträgt in den beiden ersten August-Tagen 70 Prozent", sagt Thorsten Grisse von Commerzbank Technical Analysis and Index Research. Auch im gesamten August überwiege die Wahrscheinlichkeit eines DAX-Minus die eines DAX-Anstiegs. Aus technischer Sicht trifft der DAX bei 12.860 Punkten auf Widerstand und gilt bei 12.700 Punkten als unterstützt. Auch aus Europa und den USA werden Einkaufsmanager-Indizes veröffentlicht. Daneben prägt die Berichtsaison weiter die Märkte. Zudem endet in den USA die Fed-Sitzung, wobei allerdings keine zinspolitischen Änderungen erwartet werden.

RÜCKBLICK: Etwas fester - Unterstützung kam von einer Meldung, nach der die USA und China neue Gespräche zum Handelsstreit führten. Davon profitierten Rohstoffaktien, ihr Branchenindex gewann 1,2 Prozent. Der Rohstoff- und Banken-lastige Londoner FTSE-100 stieg um 0,6 Prozent, noch stärker zeigte sich nur der Mailänder MIB-Index. Etwas nachgelassen hatte der Druck auf Technologie-Aktien mit der freundlicheren Eröffnung der Nasdaq. Zwar stellte ihr Stoxx-Branchen-Index mit einem Minus von 0,4 Prozent noch einen der Verlierer, er schloss aber über Tagestief. Bank- und Öl-Aktien stiegen nach guten Geschäftszahlen der Credit Suisse und von BP. Bei der Credit Suisse stieg das Nettoergebnis deutlicher als prognostiziert. Der Kurs gewann 1,1 Prozent. Bei Deutsche Bank ging die Erleichterungsrally seit ihren guten Quartalszahlen weiter. Die Aktien legten um 2,3 Prozent zu. Auch die italienischen Bankenwerte stiegen überdurchschnittlich und trugen so zu den Gewinnen des MIB-30 bei. Für BP ging es nach guten Geschäftszahlen um 1,4 Prozent nach oben. Vivendi legten um 3,7 Prozent zu. Die Geschäftszahlen lagen im Rahmen der Erwartungen. Ab Herbst sollen bis zu 50 Prozent an der Tochter UMG verkauft werden.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Der deutsche Aktienmarkt hat eng um den Schlussstand des Vortages gependelt. Vorsicht herrschte vor den Apple-Geschäftszahlen am Abend weiterhin im Technologiebereich, der TecDAX fiel um 1 Prozent. Lufthansa hoben um 8,3 Prozent ab. Der Gewinnrückgang fiel geringer als befürchtet aus. Für Fresenius ging es um 4,3 Prozent nach unten und für FMC um 2,2 Prozent. Fresenius hat zwar die Gewinnprognose für die Tochter Kabi erhöht, hielt aber ein Erreichen des oberen Randes der Umsatzprognosespanne nun für schwieriger. Im MDAX stiegen Fuchs Petrolub dank guter Quartalsdaten um 8 Prozent. Im TecDAX brachen RIB Software mit einem enttäuschenden Lizenzwachstum um fast 8 Prozent ein. Zunächst sehr schwach drehten Osram mit den Verkaufsplänen für das Leuchtengeschäft um 1,6 Prozent ins Plus.

XETRA-NACHBÖRSE

Thyssenkrupp büßten nach der Gewinnwarnung vom frühen Abend 4,4 Prozent ein. LPKF wurden fast 5 Prozent höher getaxt, nachdem das Maschinenbauunternehmen seine Jahresumsatzprognose erhöht hatte. Positiv wurden auch die Quartalszahlen von Qiagen aufgenommen. Die Aktie zeigte sich 0,9 Prozent fester.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Gute Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten haben den US-Börsen zu einer Erholung verholfen. Unterstützung für den Aktienmarkt kam darüber hinaus von Meldungen, wonach die USA und China wieder über den Handel reden wollen. Die Ausgaben und Einkommen der US-Haushalte sind im Juni solide gestiegen, was darauf hindeutet, dass die Verbraucher in der Lage sind, die Wirtschaft anzukurbeln. Der PCE-Preisindex lag über dem Inflationsziel der US-Notenbank, während die Arbeitskosten nicht ganz so stark stiegen wie erwartet. Der Index der Einkaufsmanager im Großraum Chicago übertraf im Juli die Erwartungen. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juli ebenfalls entgegen den Prognosen aufgehellt. Pfizer gehörten mit einem Plus von 3,5 Prozent zu den führenden Gewinnern im Dow, nachdem der Pharmahersteller im zweiten Quartal mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen hat. Überdies hob Pfizer die Prognose für das bereinigte Ergebnis an. Procter & Gamble (+0,8 Prozent) verbuchte im vierten Geschäftsquartal nur ein leichtes Wachstum und zeigte sich für das laufende Geschäftsjahr vorsichtig. Überraschend gute Zahlen und ein überzeugender Ausblick verhalfen Illumina zu einem Anstieg um 12,1 Prozent. Rambus (-5,8 Prozent) enttäuschte dagegen mit einem Nettoverlust im Quartal.

US-Staatsanleihen fanden trotz der guten Konjunkturdaten Käufer, wohl auch, weil die Arbeitskosten nicht ganz so steil gestiegen sind wie angenommen. Die Zehnjahresrendite sank um 2 Basispunkte auf 2,96 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.27 Uhr EUR/USD 1,1680 -0,1% 1,1686 1,1702 EUR/JPY 130,73 +0,0% 130,70 130,95 EUR/CHF 1,1593 +0,2% 1,1571 1,1581 EUR/GBR 0,8910 +0,0% 0,8909 0,8925 USD/JPY 111,93 +0,1% 111,84 111,90 GBP/USD 1,3109 -0,1% 1,3117 1,3115 Bitcoin BTC/USD 7.580,21 -2,2% 7.752,45 7.755,09

Am Morgen baut der Dollar seinen Vortagesgewinne zu Euro und Yen noch leicht aus. Impulse für das Euro-Dollar-Paar könnten am Mittwoch von zahlreiechen Kunjunkturdaten in Europa und USA sowie von der Fed-Sitzung am Abend europäischer Zeit kommen.

Am Dienstag legte der Dollar nach den US-Inflationsdaten und den damit verbundenen Erwartungen an die derzeit laufende US-Notenbanksitzung leicht zu. Der Euro notierte im späten US-Handel mit rund 1,17 Dollar auf ähnlichem Niveau wie am Vorabend. Im Tageshoch hatte die Gemeinschaftswährung jedoch 1,1746 Dollar gekostet, auch gestützt von europäischen Inflationsdaten. In der Eurozone lag die Teuerung im Juli etwas über den Erwartungen.

Deutlicher als der Euro kam der Yen zum Greenback zurück. Die Bank of Japan hat ihre ultralockere Geldpolitik beibehalten und damit einige Anleger auf dem falschen Fuß erwischt.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,37 70,46 -0,6% -0,39 Brent/ICE 73,92 74,21 -0,4% -0,29 +15,0%

US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 2,0 Prozent auf 68,76 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent um 1 Prozent auf 74,25 Dollar. Ursächlich für den Preisrückgang war die Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump bereit ist, sich mit dem iranischen Staatschef Hassan Ruhani zu treffen. Wenn die iranische Führung ein Treffen wünsche, dann tue er dies, sagte Trump, der bestrebt ist, die Ölpreise zu drücken, um seine Wähler bei Laune zu halten. Sollte es zwischen USA und Iran eine Annäherung geben, könnte wieder die Spekulation auf mehr iranisches Öl auf dem Weltmarkt die Runde machen, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.221,48 1.224,11 -0,2% -2,63 -6,3% Silber (Spot) 15,48 15,51 -0,2% -0,03 -8,6% Platin (Spot) 837,00 839,50 -0,3% -2,50 -10,0% Kupfer-Future 2,82 2,82 -0,1% -0,00 -15,6%

Der Goldpreis kämpfte mit der Unterstützung bei 1.220 Dollar und fiel zeitweise auch unter diese Marke. Später nutzten einige Anleger die Verluste der vergangenen Tage zum Kauf, doch blieb das Interesse vor der Fed-Sitzung verhalten. Die Feinunze stieg um 0,2 Prozent auf 1.224 Dollar. Die US-Notenbank dürfte am Mittwoch unmissverständlich am Zinserhöhungspfad festhalten, hieß es im Handel.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

USA - IRAN

US-Präsident Donald Trump rechnet mit baldigen Gesprächen mit dem Iran. "Ich habe das Gefühl, dass sie ziemlich bald mit uns sprechen werden", sagte Trump am Dienstag. Er fügte zugleich hinzu: "Und vielleicht nicht, und das ist auch okay." Trump hatte sich am Montag zu einem Treffen mit dem iranischen Staatschef Hassan Ruhani "ohne Vorbedingungen" bereit erklärt.

EINKAUFSMANAGERINDEX CHINA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 01, 2018 01:29 ET (05:29 GMT)

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Juli verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,8 (Juni: 51,0) Punkte und damit auf den niedrigsten Stand seit acht Monaten.

DEUTSCHE BANK

Softbank Group holt sich offensichtlich den Chef der Deutsche-Bank-Tochter in Saudi-Arabien zur Unterstützung ins Haus. Er soll das neue Büro des japanischen Konzerns in Riyadh leiten, wie mit dem Vorgang vertraute Personen sagten.

VW

droht der Rückruf von zahlreichen Elektroautos wegen Belastung mit dem giftigen Schwermetall Cadmium. Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, sei ein Rückruf durch das Kraftfahrtbundesamt (KBA) "derzeit in Klärung". Demnach seien bis zu 124.000 E-Autos betroffen. In ihnen sei ein Ladegerät verbaut, dass zu einem geringen Teil Cadmium enthält. Ein Zulieferer habe das Volkswagen gegenüber aber nicht angezeigt.

NORMA

hat im zweiten Quartal weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Gestiegene Rohstoffpreise und Handelsbarrieren, zum Beispiel durch US-Stahlzölle, ebenso wie Force majeure bei wichtigen Kunststoffkomponenten belasteten den operativen Gewinn. Der bereinigte Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITA) schrumpfte um 9,9 Prozent auf 42,0 Millionen, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Unter dem Strich ging der Periodengewinn um 4,8 Prozent auf 27,3 Millionen Euro zurück.

OSRAM

hat im dritten Quartal erneut negative Währungseffekte und angesichts drohender Handelshemmnisse auch die Zurückhaltung von Kunden zu spüren bekommen. Das operative Ergebnis ging um knapp ein Viertel, der Überschuss sogar um knapp die Hälfte zurück. Den Umsatz konnte der Lichtkonzern auch auf vergleichbarer Basis nur stabil halten, nominal - also einschließlich Wechselkurseffekten - ging er um 3,7 Prozent auf 1 Milliarde Euro zurück. Osram reagiert mit Sparmaßnahmen auf die Situation. Bis 2020 sollen die Kosten in der Verwaltung, im Einkauf, in der Forschung und Entwicklung sowie in der Werkslandschaft um 130 bis 140 Millionen Euro gesenkt werden.

DIALOG SEMICONDUCTOR

hat seine Gespräche mit Synaptics über eine mögliche Übernahme des US-Konzerns beendet.

QIAGEN

hat zum zweiten Quartal diese Zahlen ausgewiesen (Angaben in Mio US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17 Umsatz 377 +8% 377 +8% 349 Operatives Ergebnis bereinigt 101 +15% 96 +10% 88 Ergebnis nach Steuern bereinigt* 77 +12% 75 +9% 69 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,33 +10% 0,32 +7% 0,30

LPKF

blickt nach einem starken zweiten Quartal etwas optimistischer auf das Gesamtjahr und rechnet 2018 nun mit einem Umsatz zwischen 110 und 115 Millionen Euro. Bisher hatte das Unternehmen 103 bis 108 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die EBIT-Marge sieht LPKF weiter bei bis zu 6 Prozent. Im zweiten Quartal erzielte LPKF einen Umsatz von 38,7 (Vorjahr: 20,3) Millionen Euro. Operativ (EBIT) wurden 4,6 Millionen Euro verdient. Das Ergebnis sei durch Restrukturierungskosten von 1,3 Millionen Euro belastet worden. Im Vorjahr hatte LPKF noch einen Verlust von 2,9 Millionen Euro verzeichnet.

ARCELORMITTAL

hat im zweiten Quartal von hohen Stahlpreisen profitiert. Umsatz und Gewinn des Stahlkonzerns legten stärker als erwartet zu. Der Nettogewinn kletterte im Quartal um mehr als 40 Prozent auf 1,87 Milliarden US-Dollar. Das EBITDA legte um 46 Prozent auf 3,07 Milliarden Dollar zu. Der vom Unternehmen selbst zusammengestellte Analystenkonsens hatte lediglich 2,85 Milliarden Dollar prognostiziert. Der Umsatz stieg auf 20 Milliarden von 17,2 Milliarden Dollar. Hier hatten die Analysten mit 17,3 Milliarden gerechnet.

ENEL

Das Nettoergebnis stieg im ersten Halbjahr auf 2,02 (1,85) Milliarden Euro. Analysten hatten mit 2,06 Milliarden Euro etwas mehr erwartet. Operativ (EBITDA) stieg der Gewinn um 2,3 Prozent auf 7,86 Milliarden Euro. Der Umsatz sank leicht, unter anderem wegen negativer Währungseffekte, auf 36,03 Milliarden Euro. Den Jahresausblick bestätigte Enel.

NOVARTIS

hat von der EU-Gesundheitsbehörde die Zulassung für das gemeinsam mit Amgen entwickelte Medikament Aimovig zur Vorbeugung von Migräne erhalten. In den USA war die Arznei bereits im Mai zugelassen worden. Analysten von Bryan Garnier trauen Aimovig 2024 einen Umsatz von rund 1 Milliarde US-Dollar zu.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2018 01:29 ET (05:29 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.