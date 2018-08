Stefan Graupner: Xencor Xencor (WKN: A1W96L) ist ein Biotech mit einer führenden Plattformtechnologie, die es erlaubt, Antikörper mit mehr als nur einer Aktivität auszustatten. Mit ihrer Plug & Play-Technologie können Antikörper schneller und besser entwickelt werden, um ein optimales Wirkprofil zu haben. Nicht umsonst sind Novartis, MorphoSys, Amgen, Alexion, Boehringer Ingelheim und andere mit an Bord, denn Xencor hat bei bispezifischen Antikörpern eine Führungsposition inne. Neben 8 verpartnerten Programmen verfolgt Xencor aber auch 8 eigene Programme und ist zudem bestens finanziert. Dabei sind insgesamt 2 Wirkstoffe in klinischer Phase 3, 2 weitere in Phase 2 und 7 in Phase 1 ....

