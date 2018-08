Die Ölpreise haben am Mittwoch an ihre Verluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 73,98 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 33 Cent auf 68,43 Dollar.

Am Markt wurden die Preiseinbußen zum einen mit neuen Lagerdaten aus den USA begründet. Am späten Dienstagabend hatte das private American Petroleum Institute (API) einen deutlichen Anstieg der Rohölbestände im Land gemeldet. Höhere Vorräte drücken zumeist auf die Preise. An diesem Mittwoch wird die US-Regierung ihre wöchentlichen Lagerzahlen bekanntgeben.

Zudem nannten Händler die anhaltende Furcht vor den konjunkturellen Folgen des Handelskonflikts zwischen den USA und China als den Preis belastenden Faktor. Nach Medienberichten denken die USA darüber nach, Importwaren aus China noch höher als geplant mit Zöllen zu belegen. Ein eskalierender Handelskonflikt könnte der Weltwirtschaft schweren Schaden zufügen und damit auch die Ölnachfrage belasten./bgf/fba

