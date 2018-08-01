FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 01.08.2018 EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 01.08.2018. DUE TO TECHNICAL REASONS THE -INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
HNK1 XETR NL0000009165 HEINEKEN 0,59 EUR
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 01.08.2018. DUE TO TECHNICAL REASONS THE -INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
HNK1 XETR NL0000009165 HEINEKEN 0,59 EUR