Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen von 31 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nachdem das geschwundene Vertrauen der Investoren in die Fluggesellschaft sei es nach den Resultaten des zweiten Quartals auf einmal wieder da, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Geschäfte der Fluggesellschaft liefen stark. Die Zielsenkung reflektiere lediglich kleinere Änderungen bei den Schätzungen für die Pensionsverpflichtungen und außerbilanziellen Schulden./mis/she

Datum der Analyse: 01.08.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008232125

AXC0060 2018-08-01/08:11