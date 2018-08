Die britische Investmentbank HSBC hat Standard Chartered nach den jüngsten Kursverlusten von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft. Analyst Robin Down senkte aber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das Kursziel von 680 auf 670 Pence. Nach den abermals enttäuschenden Quartalszahlen der Bank habe er die Gewinnerwartungen reduziert./mis/bek Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0004082847