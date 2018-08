Die Bundesregierung setzt sich immer stärker gegen Investitionen aus China durch. Früher galten solche Eingriffe in die Marktwirtschaft als tabu, doch das hat sich geändert - und selbst Investoren finden das gut.

Die Bundesregierung verstärkt ihre Abwehrhaltung gegenüber Investitionen staatlicher chinesischer Unternehmen in als kritisch geltenden Bereichen der deutschen Wirtschaft. Die Staatsbank KfW steigt beim ostdeutschen Stromautobahnbetreiber 50Hertz mit einem Anteil von 20 Prozent im Wert von knapp 1 Mrd. Euro ein und bootet dadurch den ebenfalls interessierten Staatskonzern State Grid of China Corporation aus. Und für den 1. August erwarten Beobachter erstmals ein offizielles Veto durch das Bundeskabinett gegen den Verkauf des hoch spezialisierten westfälischen Werkzeugmaschinenbauers "Leifeld Metal Spinning" an einen chinesischen Investor. Das Familienunternehmen, das Töchter in China und den USA hat, sieht sich als weltweit führend bei hochfesten Stählen, die in der Luftfahrt, aber auch in der Rüstung eingesetzt werden.

Bisher galten solche Eingriffe unter Marktwirtschaftlern als tabu. Herrschende Lehre war: Deutschlands und Chinas Volkswirtschaften ergänzen sich. Die Deutschen verkaufen den Chinesen Maschinen. Und die fertigen damit Güter, die wiederum wir importierten. Sicher, die Beschwerdeliste deutscher Unternehmen in China ist lang: Joint-Venture-Zwang, Diskriminierung bei Staatsaufträgen, das neue Cybersecurity-Gesetz, das Firmen zwingt, ihre Daten auf lokalen Servern zu speichern oder der Umstand, dass ganze Branchen für Übernahmen gesperrt sind. Derweil genießen chinesische Konzerne in der EU alle Freiheiten. Aber all das wird hingenommen, weil der riesige chinesische Markt einfach zu attraktiv ist.

Doch der Wind dreht sich, und wir stellen selbst unter Kapitalmarktprofis eine wachsende Skepsis fest, ob denn bei allen internationalen M+A-Deals faire Wettbewerbsbedingungen herrschen und nicht eher ein Ausverkauf deutschen Know Hows drohe. In einer kürzlich unter den Mitgliedern der DVFA, des Verbandes der Investment Professionals, durchgeführten Umfrage, stimmten fast zwei Drittel (64 Prozent) zu, dass Europa ausländische Investitionen in Bereiche wie Informationstechnologie, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...