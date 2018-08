Auch interessant: Elektrifizierungsstrategie GM plant 20 NEVs für China General Motors will bis zum Jahre 2023 insgesamt 20 Plug-In-Hybriden- und Elektrofahrzeuge in China einführen. Die ersten zehn Modelle sollen innerhalb der kommenden zwei Jahre vorgestellt werden. mehr... In der Produktionsstätt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...