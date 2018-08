Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chiphersteller Infineon hat im seinem dritten Geschäftsquartal einmal mehr von einem starken Geschäft mit Halbleitern für die Automobilindustrie profitiert. Für das gesamte Geschäftsjahr wird Infineon zuversichtlicher, im vierten Quartal dürfte die Marge deutlich zulegen.

Der Umsatz erreichte im Zeitraum von April bis Juni 1,94 Milliarden Euro, ein Plus von 6 Prozent jeweils zum Vorjahreszeitraum und zum zweiten Quartal. Alle vier Segmente legten im Quartalsvergleich zu.

Das Segmentergebnis kletterte um 5 Prozent zum Vorjahr und 13 Prozent zum Vorquartal auf 356 Millionen Euro.

Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Umsatz von 1,92 Milliarden Euro und ein Segmentergebnis von 323 Millionen Euro prognostiziert.

Die entsprechende operative Marge erreichte damit 18,3 Prozent nach 17,1 Prozent im Vorquartal. Infineon selbst hatte eine Marge von 17 Prozent in Aussicht gestellt.

Unter dem Strich verdiente Infineon 271 Millionen Euro. Das waren 7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, aber ein Einbruch von 41 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal des Geschäftsjahres. Im Vorquartal war ein hoher Sonderertrag aus dem Verkauf von Geschäftsteilen an das US-Unternehmen Cree enthalten.

Im vierten Quartal rechnet der Konzern mit einer Segmentergebnismarge von 19 Prozent im Mittelpunkt einer Wachstumsspanne von 1 bis 5 Prozent.

Für das Geschäftsjahr 2017/18 erwartet Infineon nun einen Umsatzanstieg von 6,4 bis 7,4 Prozent, hier war der Konzern bisher von 4 bis 7 Prozent ausgegangen. Im Mittelpunkt der prognostizierten Wachstumsspanne dürfte die Segmentergebnismarge 17,5 Prozent betragen. Bislang waren 17 Prozent erwartet worden.

Der Prognose liegt ein Euro-Dollar-Wechselkurs von 1,20 zugrunde. Aktuell müssen für einen Euro gut 1,17 Dollar bezahlt werden, was deutlich vorteilhafter für Infineon ist. Der Konzern verbucht einen Großteil seiner Einnahmen in der US-Währung, während die Kosten überwiegend in Euro anfallen. Im vorherigen Geschäftsjahr hatte der Kurs durchschnittlich bei 1,11 gelegen.

