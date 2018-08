Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Immobiliengesellschaft rechne weiterhin mit einem rückläufigen Leerstand vor allem in Cottbus und Gera, da es mehr Geld in die Modernisierung von Wohnungen gesteckt habe, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mis/zb Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-08-01/08:50

ISIN: DE0008303504