Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag hatte wenig neue Erkenntnisse parat, so die Analysten der Helaba. So überrasche es nicht, dass manche Kursausschläge den Anschein vermittelt hätten, als wären sie rein zufällig zustande gekommen. Unter dem Strich sei beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) ein kleiner Aufschlag in Höhe von 0,06% auf 12.805,50 Punkte zu verbuchen gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...