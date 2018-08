Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Im starken Konjunkturumfeld der USA hält US-Notenbankchef Jerome Powell daran fest, die Zinsen in diesem Jahr wie geplant anzuheben. Die Sorgen um den internationalen Handel haben die Fed bisher nicht in ihrer Sicht erschüttert, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sind, um die Wirtschaft auf einem gleichmäßigen Kurs zu halten. Bei der Sitzung am Mittwoch wird die Fed aber eine Pause einlegen. Die nächsten Zinserhöhungen preisen die Finanzmärkte für September und Dezember ein. Im Juni hatte die Fed ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent angehoben, die zweite Erhöhung in diesem Jahr. Vor einigen Tagen beklagte sich US-Präsident Donald Trump über den Zinserhöhungskurs der Notenbank und verstieß damit gegen eine langwährende Tradition, wonach sich ein US-Präsident mit Äußerungen zur Geldpolitik zurückhält. "Es ist davon auszugehen, dass sich Powell und seine Kollegen von der Kritik des US-Präsidenten unbeeindruckt zeigen und ihren graduellen Zinserhöhungskurs weiter fortsetzen werden", so DZ-Bank-Analyst Christian Reicherter. "Wir rechnen noch mit zwei weiteren Zinsanhebungen in diesem Jahr. Im ersten Halbjahr 2019 erwarten wir nochmals zwei Zinsschritte von jeweils 25 Basispunkten, womit unsere Erwartungen im Einklang mit den Prognosen der Währungshüter stehen."

Apple hat im dritten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet. Auch der Ausblick übertraf die hochgesteckten Erwartungen des Marktes. Nur bei den iPhone-Auslieferungen blieb der Konzern etwas hinter den Prognosen zurück. Den Umsatz steigerte Apple auf 53,3 von 45,4 Milliarden US-Dollar. Es war der höchste Umsatz in diesem saisonal schwächeren Quartal für Apple. Apple verkaufte im Quartal zwar mit 41,3 Millionen Geräten mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, als 41 Millionen Stück abgesetzt wurden. Analysten hatten aber mit 42 Millionen verkauften Geräten gerechnet. Dafür zahlten sich die Preiserhöhungen aus. Denn der Umsatz mit iPhones kletterte um ein Fünftel auf 29,9 Milliarden Dollar und übertraf damit den Analystenkonsens von 29,2 Milliarden. Apple schloss das dritte Quartal mit einem Nettogewinn von 11,5 Milliarden Dollar ab. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum hatte der Konzern 8,7 Milliarden verdient. Das Ergebnis je Aktie betrug 2,34 (Vorjahr: 1,67) Dollar. Analysten hatten den Gewinn auf 10,8 Milliarden Dollar bzw 2,16 Dollar je Aktie geschätzt. Für das laufende Quartal stellt Apple einen Umsatz von 60 bis 62 Milliarden Dollar in Aussicht, das wären 14 bis 18 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Analysten rechneten bislang im Konsens mit einem Quartalsumsatz von 59,5 Milliarden Dollar.

13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 1Q, Overland Park

22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q, Bellevue

22:10 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q, Palo Alto

23:30 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 2Q, Saskatoon

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juli Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +185.000 Stellen zuvor: +177.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 1. Veröff.: 55,5 zuvor: 55,4 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 59,5 Punkte zuvor: 60,2 Punkte 16:00 Bauausgaben Juni PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,75% bis 2,00% zuvor: 1,75% bis 2,00%

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.816,60 -0,02% Nikkei-225 22.746,70 +0,86% Hang-Seng-Index 28.523,28 -0,21% Kospi 2.306,79 +0,50% Shanghai-Composite 2.856,33 -0,70% S&P/ASX 200 6.274,50 -0,09%

Uneinheitlich - Im Spannungsfeld gut ausgefallener Apple-Geschäftszahlen, erneuter Schwächesignale der chinesischen Wirtschaft und der bevorstehenden geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank am Abend tendieren die Aktienmärkte uneinheitlich. Daneben schwelt im Hintergrund das Thema Handelskonflikt weiter. Berichten zufolge könnten die USA möglicherweise schon im Tagesverlauf ihre Gangart verschärfen und die Strafzölle auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar auf 25 Prozent erhöhen - möglicherweise aber mehr als Drohgebärde, heißt es im Handel. Tendenziell stützend wirken derweil die günstigen Vorgaben der US-Börsen. In Tokio sorgt der zur gleichen Vortageszeit deutlich schwächere Yen für Rückenwind. Der Yen leidet darunter, dass die japanische Notenbank für noch längere Zeit extrem niedrige Zinsen angekündigt und generell an ihrer lockeren Geldpolitik festgehalten hat. Am Anleihemarkt ziehen die Renditen aber dennoch etwas an, weil sie zugleich ankündigte, beim langjährigen Renditeziel flexibler agieren zu wollen, womit zwischenzeitlich auch höhere Renditen möglich sind. Aktien von Apple-Zulieferern zeigen keine einheitliche Tendenz, nachdem die Apple-Aktie selbst nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen nachbörslich um 4 Prozent anzog. Überraschend gut ausgefallene Geschäftszahlen von Honda treiben die Kurse im japanischen Autosektor. Gesucht sind nach dem Rücksetzer am Vortag wieder Bankenaktien. Sie profitieren von den steigenden Renditen am langen Ende der Zinskurve nach den jüngsten Beschlüssen der japanischen Notenbank. Sumitomo Mitsui gewinnen 3,4 und Mitsubishi UFJ 2,1 Prozent. Sony machen nach den Geschäftszahlen einen Satz um 5,2 Prozent nach oben, Nintendo legen sogar noch etwas stärker zu.

Apple verteuerten sich nach den gut ausgefallenen Geschäftszahlen um gut 4 Prozent (s.u.). Für Pandora Media ging es um über 12 Prozent nach oben. Der Musik-Streaminganbieter übertraf umsatzseitig die Erwartungen und engte zugleich den Quartalsverlust ein auf 92 Millionen Dollar netto von 290 Millionen. Ein Kursdebakel erlebte die Aktie von Big 5 Sporting Goods. Sie knickte um 14,7 Prozent ein, nachdem der Einzelhändler überraschend mit roten Zahlen aufgewartet hatte. Außerdem sanken die Umsätze im Jahresvergleich. Klar übertroffene Analystenschätzungen bescherten Container Store Group einen Kurssprung von 11,6 Prozent. Für Zendesk ging es um 7,6 Prozent nach oben. Auch das Softwareunternehmen hatte im Berichtsquartal besser abgeschnitten als vom Markt erwartet. Cheesecake Factory verdiente mit gut 28 Millionen zwar rund 10 Millionen weniger als vor Jahresfrist. Beim flächenbereinigten Umsatzwachstum schnitt der Käsekuchenbäcker aber besser als gedacht ab. Der Kurs kam um 8,7 Prozent zurück. Das Ergebnis sei unter anderem von Kosten für Rechtsstreitigkeiten belastet worden, teilte das Unternehmen mit. Nach gemischt ausgefallenen Geschäftszahlen zeigte sich die Aktie von Anadarko Petroleum zuletzt unverändert. Sendgrid wurden um fast 10 Prozent nach oben genommen. Das cloud-basierte Marketingdienstleistungen anbietende Unternehmen hatte sowohl mit den Quartalszahlen wie auch dem Ausblick die Erwartungen geschlagen. iQiyi verteuerten sich um 6,5 Prozent. Das auch als chinesische Netflix bezeichnete Unternehmen schnitt ergebnisseitig trotz eines Quartalsverlusts von 317 Millionen Dollar immer noch besser ab, als von Experten vorausgesagt. Einen Kurseinbruch von rund 13,5 Prozent erlebten Synaptics, nachdem die avisierte Übernahme durch Dialog Semiconductor abgesagt wurde.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.415,19 0,43 108,36 2,82 S&P-500 2.816,28 0,49 13,68 5,34 Nasdaq-Comp. 7.671,79 0,55 41,79 11,13 Nasdaq-100 7.231,98 0,54 38,88 13,06 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1.044 Mio 729 Mio Gewinner 2.010 1.375 Verlierer 976 1.581 unverändert 97 117

Etwas fester - Gute Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten stützten. Unterstützung kam auch von Meldungen, wonach die USA und China wieder über den Handelsstreit reden wollen. Die Ausgaben und Einkommen der US-Haushalte stiegen im Juni solide, was darauf hindeutet, dass die Verbraucher in der Lage sind, die Wirtschaft anzukurbeln. Zudem übertraf der Index der Einkaufsmanager im Großraum Chicago die Erwartungen und die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juli entgegen den Prognosen aufgehellt. Pfizer gehörten mit einem Plus von 3,5 Prozent zu den größten Gewinnern, nachdem der Pharmahersteller im zweiten Quartal mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen hatte. Überdies hob Pfizer die Prognose für das bereinigte Ergebnis an. Procter & Gamble (+0,8 Prozent) verbuchte im vierten Geschäftsquartal nur ein leichtes Wachstum und zeigte sich für das laufende Geschäftsjahr vorsichtig. Überraschend gute Zahlen und ein überzeugender Ausblick verhalfen Illumina zu einem Anstieg um 12,1 Prozent. Rambus enttäuschte dagegen mit einem Nettoverlust im Quartal, worauf die Aktie um 5,8 Prozent nachgab.

