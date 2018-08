The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1927W4 SPL VER.IHS1 18/24 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0LV3 DZ BANK IS.A980 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3TX1 LB.HESS.THR.CARRARA08A/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4Q28 LB.HESS.THR.CARRARA08C/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA US21036PAQ19 CONST.BRANDS 2026 BD00 BON USD N

CA XFRA US45604GAE98 INDL BK KOREA 2021 MTNFLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS1860216909 PRO.HLDG 264 18/23 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1860222543 PRO.HLDG 264 18/23 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1860570404 CEVA LG.FIN. 18/25 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1861204938 EIB EUR.INV.BK 18/23 MTN BD01 BON TRY N

CA WO1B XFRA US46647L2043 JMU SP.ADR 180 DL-,00001 EQ00 EQU EUR N