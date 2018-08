The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A110C5 ERSTE GP BNK AG 13-18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1PGNK3 BERLIN, LAND LSA12/18A387 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3D08 LB.HESS.THR.CARRARA08C/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3537 HSH NORDBANK ZS 2 13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB5664 LDSBK.SAAR IHS S.566 BD00 BON EUR N

CA B1CA XFRA US056752AC24 BAIDU 13/18 BD00 BON USD N

CA 76PR XFRA XS0946643490 POLY REAL EST.FIN. 13/18 BD00 BON USD N

CA XFRA DE0001359412 COBA IHS S.1024 NR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4TG1 HSH NORDBANK SPF S.2185 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4TK3 HSH NORDBANK HPF S.2188 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB6CE2 NORDLB IS.S.1125 BD01 BON EUR N

CA XFRA US500769GS77 K.F.W.ANL.V.15/2018 DL BD01 BON USD N

CA XFRA USU4682LAA53 JAGGED PEAK ENERGY 18/26 BD01 BON USD N

CA BMFC XFRA XS0173501379 BMW FIN. NV 03/18 MTN BD01 BON EUR N

CA NGAD XFRA XS1272164523 NATL GRID NA 15/18 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA DE000HLB4FB4 LB.HESS.THR.CARRARA05K17 BD02 BON EUR N

CA BRHK XFRA US084670BW79 BERKSHIRE HATHAWAY 16/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US23304SAA15 DBS BANK 15/18 MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0381559979 GE CAPITAL UK F.08/18 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1092288262 RABOBK NEDERLD 14/18 MTN BD02 BON NZD N

CA SADA XFRA XS1240286044 SID BANKA 15/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1270672287 AGENCE FSE DEV. 15/18 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS0879849312 PETRON 13/UND. FLR REGS BD03 BON USD N