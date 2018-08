...was den Gewinn betrifft: Das Segmentergebnis kletterte auf 356 Mio. Euro. Das sind 5 % mehr als vor Jahresfrist und mehr als die 333 Mio. Euro, mit denen im Vorfeld gerechnet worden war. Beim Umsatz lag Infineon mit einem Zuwachs um 6 % auf 1,941 Mrd. Euro leicht über den Erwartungen.



Für das laufende vierte Geschäftsquartal kündigte Infineon einen Umsatzzuwachs von 3 % plusminus zwei Prozentpunkte und eine Segmentergebnis-Marge von 19 % an. Rechnerisch ergäbe sich damit für das gesamte Geschäftsjahr 2018, das am 30. September endet, ein Plus bei den Erlösen von 6,4 bis 7,4 % und eine Marge von 17,5 % - und damit mehr als zuletzt angekündigt.



