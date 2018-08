Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 96,10 Euro belassen. Die bereinigten Kennziffern des Dialyseanbieters seien weitgehend "in line" ausgefallen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Die Aktie dürfte kurzfristig durchwachsen reagieren und die Konsensschätzungen für 2018 könnten leicht reduziert werden./edh/zb Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-08-01/08:53

ISIN: DE0005785802