Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat nach einer Investorenveranstaltung zu den Halbjahreszahlen auf "Underweight" belassen. Der Essenslieferant habe ein unerwartet schwaches Wachstum auf dem britischen Heimatmarkt hingelegt und die Investitionen erhöht, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern sei die Aktie des Wettbewerbers Delivery Hero die bessere Wahl für Anleger./edh/jha/ Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2018-08-01/08:56

ISIN: GB00BKX5CN86