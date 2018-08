Die erneute Eskalation der US-China Handelsspannungen unterstützt den Greenback und so fällt der EUR/USD zum Tagestief in die Nähe der 1,1670. EUR/USD schaut auf Daten, ISM, FOMC Nach einem kurzen Test des wichtigen Widerstands im Bereich der 1,1735 (Dienstag), strömten die Verkäufer in den Markt und so fiel der Kurs, um den Widerstand des 21-Tage-SMA ...

