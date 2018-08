Auch am Mittwoch hält eine Vielzahl von Firmenbilanzen die Anleger in Atem. Zudem richtet sich der Blick in die USA. Dort tagt die Notenbank.

Dax wird am Mittwoch kaum verändert erwartetThyssen-Krupp senkt die JahresprognoseInfineon fährt im dritten Geschäftsquartal mehr Gewinn ein

Zum Auftakt des neuen Börsenmonats wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch kaum verändert starten. Auf vorbörslichen Handelsplattformen notiert das Börsenbarometer am Morgen leicht im Plus bei 12.830 Punkten. Am Dienstag stagnierte er bei 12.806 Punkten.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,4 Prozent und der Nasdaq 0,5 Prozent höher. Der S&P500 stieg ebenfalls um 0,5 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Mittwoch um 0,9 Prozent auf 22.746 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,3 Prozent auf 2.869 Punkte.

Was heute wichtig ist

Neben der erneuten Flut von Firmenbilanzen richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank. Es gilt zwar als ausgeschlossen, dass die Fed den Leitzins antastet. Experten gehen aber davon aus, dass sie am Abend (MESZ) zwei Anhebungen bis zum Jahresende signalisieren wird.

Wenige Stunden zuvor veröffentlicht die private Arbeitsagentur ADP US-Beschäftigtenzahlen. Sie geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag und liefern Hinweise auf die Geldpolitik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...