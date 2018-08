Apogenix stärkt Patentschutz für immunonkologische Leitsubstanz Asunercept DGAP-News: Apogenix AG / Schlagwort(e): Patent Apogenix stärkt Patentschutz für immunonkologische Leitsubstanz Asunercept 01.08.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Apogenix stärkt Patentschutz für immunonkologische Leitsubstanz Asunercept Heidelberg, 1. August 2018 - Das auf Immunonkologie spezialisierte biopharmazeutische Unternehmen Apogenix AG gab heute bekannt, dass ihm zwei Schlüsselpatente für seinen am weitesten entwickelten immunonkologischen Wirkstoffkandidaten Asunercept in mehreren Territorien erteilt wurden. Ein sogenanntes "Composition of Matter"-Patent, welches Asunercept als Substanz sowie das Herstellungsverfahren des Wirkstoffkandidaten schützt, wurde vom Patent- und Markenamt der USA bereits im Jahr 2016 erteilt. Apogenix hat nun die entsprechenden "Composition of Matter"-Patente auch in Europa, Japan, Australien und Russland erhalten. Der Patentschutz besteht bis zum Jahr 2033 in diesen Regionen. Darüber hinaus erhielt Apogenix ein Anwendungspatent, das den Einsatz von CD95-Ligand-Inhibitoren, wie z.B. Asunercept, bei Patienten mit myelodysplastischem Syndrom (MDS) mit niedrigem bis intermediärem Risikoprofil in den USA, China, Japan, Australien und Russland bis mindestens 2033 umfasst. Das entsprechende europäische Patent wurde bereits 2016 erteilt. Dies ist das zweite Anwendungspatent, welches das Unternehmen für seinen führenden Medikamentenkandidaten Asunercept erhalten hat. Apogenix verfügt über ein weiteres Patent, das den medizinischen Einsatz von CD95-Ligand-Inhibitoren zur Behandlung des Glioblastoms in wichtigen Territorien wie Europa, den USA, Kanada und Japan bis mindestens 2027 schützt. "Apogenix hat ein starkes Patentportfolio zum Schutz seiner immunonkologischen Projekte in allen führenden Pharmamärkten aufgebaut", sagte Dr. Thomas Höger, CEO von Apogenix. "Diese neuen Patente stärken den IP-Schutz für Asunercept weiter und sind entscheidend, um das medizinische und wirtschaftliche Potenzial dieses innovativen Wirkstoffkandidaten zu nutzen. Wir bereiten derzeit weitere klinische Studien mit Asunercept sowohl zur Behandlung des Glioblastoms als auch von MDS vor, damit Patienten so schnell wie möglich von diesem neuen Therapieansatz profitieren können." Über Asunercept Der am weitesten entwickelte immunonkologische Wirkstoffkandidat Asunercept ist ein vollständig humanes Fusionsprotein, das aus der extrazellulären Domäne des CD95-Rezeptors und dem Fc-Teil eines IgG-Antikörpers besteht. Er wird zur Behandlung von soliden Tumoren und malignen hämatologischen Erkrankungen entwickelt. Asunercept besitzt den Orphan Drug Status zur Behandlung des Glioblastomas und des myelodysplastischen Syndroms (MDS) in der EU und den USA. Im Jahr 2017 erhielt Asunercept den PRIME (PRIority MEdicines) Status von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zur Behandlung des Glioblastoms. Über Apogenix Apogenix entwickelt innovative immunonkologische Therapeutika zur Behandlung von Krebs und anderen malignen Erkrankungen. Das privat gehaltene Unternehmen mit Sitz in Heidelberg verfügt über eine vielversprechende Pipeline von immunonkologischen Wirkstoffkandidaten, die ihren therapeutischen Effekt über die Beeinflussung verschiedener Tumornekrosefaktor (TNF)-Superfamilie-abhängiger Signalwege ausüben und somit die Immunantwort gegen Tumore wiederherstellen. Checkpoint-Inhibitor Asunercept, der führende immunonkologische Produktkandidat des Unternehmens, befindet sich in der späten klinischen Entwicklung. Basierend auf der proprietären Technologieplattform zur Konstruktion von neuartigen hexavalenten TNF-Superfamilie-Rezeptor-Agonisten (HERA-Liganden) entwickelt Apogenix CD40-, CD27-, GITR-, HVEM-, 4-1BB- und OX40-Rezeptor-Agonisten für die Krebsimmuntherapie. Im Jahr 2015 schloss Apogenix einen exklusiven Lizenzvertrag mit CANbridge Life Sciences zur Entwicklung und Vermarktung von Asunercept für die Behandlung des Glioblastoms in China, Macao, Hongkong und Taiwan ab. CANbridge erhielt von der China Food and Drug Administration die Zulassung für eine pivotale Phase II/III-Studie mit Asunercept (CAN008) zur Behandlung des Glioblastoms in China. Das HERA-TRAIL-Rezeptor-Agonisten-Programm wurde 2014 an AbbVie auslizenziert. Im Jahr 2017 begann AbbVie mit einer klinischen Phase I-Studie mit dem HERA-TRAIL-Rezeptor-Agonisten (ABBV-621), für die Patienten mit soliden Tumoren, Non-Hodgkin-Lymphomen oder akuten myeloischen Leukämien rekrutiert werden. Kontakt Dr. Thomas Höger, CEO Apogenix AG Tel.: +49 6221 58608-0 E-Mail: contact@apogenix.com Web: www.apogenix.com Medienkontakte Katja Arnold / Andreas Jungfer MC Services AG Tel.: +49 89 210228-0 E-Mail: apogenix@mc-services.eu

