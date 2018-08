Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Enel nach zahlen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 6 auf 5,25 Euro gesenkt. Die Abstufung begründete Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer Schwäche auf dem heimischen Markt für Privatkunden sowie in Lateinamerika. Für die Prognosen des Öl- und Gaskonzerns gebe es Abwärtsrisiken./bek/zb

Datum der Analyse: 01.08.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN IT0003128367

AXC0077 2018-08-01/09:01