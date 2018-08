Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axel Springer nach den Zahlen des Medienkonzerns auf "Sell" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Das erste Halbjahr habe sich im Rahmen der Erwartungen bewegt, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings befinde sich Springer bei den Investitionen im Bereich Stellenanzeigen im Hintertreffen, so dass die Margen hier unter Druck bleiben dürften./mf/jha/ Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-08-01/09:09

ISIN: DE0005501357