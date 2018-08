Der Tech-Riese berichtete für das dritte Quartal ein 11,5 Mrd. US-Dollar Gewinn - also 32 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf 53,3 Mrd. US-Dollar. Ebenfalls ein neuer Rekord. Apple zeigte besser als erwartete Verkaufszahlen für das dritte Quartal, was die Aktien des iPhone-Riesen in die Höhe trieb und den ...

