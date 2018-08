Tagesgewinner war am Dienstag Fuchs Petrolub mit 7,96% auf 48,28 (218% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,79%) vor FE Ltd mit 7,69% auf 0,01 (6% Vol.; 1W 7,69%) und Patrizia Immobilien mit 4,61% auf 19,29 (201% Vol.; 1W 9,29%). Die Tagesverlierer: Klondike Gold mit -23,53% auf 0,18 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 5,81%), RIB Software mit -7,77% auf 19,00 (221% Vol.; 1W -4,62%), Nippon Express mit -7,38% auf 54,74 (0% Vol.; 1W -2,89%) Die höchsten Tagesumsätze hatten HSBC Holdings (43229,14 Mio.), BP Plc (37626,53) und GlaxoSmithKline (30267,9). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei World Wrestling Entertainment (923%), Tomorrow Focus (269%) und MorphoSys (265%). Die beste Aktie in der...

