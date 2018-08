Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia Immobilien nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe im zweiten Quartal eine hohe Zahl von Transaktionen in verschiedenen Segmenten abgewickelt, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zuversichtlich stimme auch, dass Patrizia die Spanne für den in diesem Jahr erwarteten operativen Gewinn nach oben genommen habe./mf/bek Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-08-01/09:27

ISIN: DE000PAT1AG3