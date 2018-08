Apple: Das ist ja schon fast lächerlich…

Wieder einmal hat Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) die Anlegerwelt verblüfft und die vorherigen Erwartungen der Analysten an die Ergebnisse für das Juni-Quartal 2018 geradezu lächerlich niedrig erscheinen lassen. Für die Apple-Aktie ging es gleich auf ein neues Rekordhoch. Die Billion kann kommen.

In diesem Fall ist natürlich vom Börsenwert die Rede. In US-Dollar gemessen lag dieser am Dienstag nach US-Börsenschluss schon bei rund 960 Mrd. US-Dollar. Die fehlenden etwas mehr als 4 Prozent sollte die Aktie des iPhone-Konzerns ebenfalls schaffen können. Schließlich bleibt Apple extrem profitabel. Der durchschnittliche Verkaufspreis der iPhones ist abermals angestiegen. Und trotzdem wurden mehr von den Smartphones als im Vorjahr verkauft.

