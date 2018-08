Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Trump rechnet mit "baldigen" Gesprächen mit dem Iran

US-Präsident Donald Trump rechnet nach eigenen Worten mit baldigen Gesprächen mit dem Iran. "Ich habe das Gefühl, dass sie ziemlich bald mit uns sprechen werden", sagte Trump am Dienstag bei einer Veranstaltung in Tampa im Bundesstaat Florida. Er fügte zugleich hinzu: "Und vielleicht nicht, und das ist auch ok." Trump hatte sich am Montag zu einem Treffen mit dem iranischen Staatschef Hassan Ruhani "ohne Vorbedingungen" bereit erklärt. Dieses könne "jederzeit" erfolgen. US-Außenminister Mike Pompeo relativierte Trumps Angebot jedoch umgehend und nannte mehrere Bedingungen für Gespräche.

Iranischer Außenminister erteilt Gespräch mit den USA schroffe Absage

Der iranische Außenminister Dschavad Sarif hat Gesprächen mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump in schroffem Ton eine Absage erteilt. Der Iran habe mit den USA, den anderen UN-Vetomächten sowie Deutschland und der EU bereits zwei Jahre lang Gespräche geführt. Dabei sei 2015 das Atomabkommen mit dem Iran herausgekommen, "ein einzigartiges multilaterales Abkommen". "Es hat funktioniert", fügte Sarif mit Blick auf das Abkommen hinzu, aus dem die USA im Mai ausgestiegen waren.

US-Gericht untersagt Veröffentlichung von Plänen für Waffen aus 3D-Druckern

Ein US-Gericht hat die Veröffentlichung von Konstruktionsplänen im Internet für die Herstellung von Schusswaffen aus 3D-Druckern vorerst untersagt. Das Bundesgericht in Seattle reagierte damit auf eine Klage von acht Bundesstaaten und der Hauptstadt Washington, die einen ursprünglich ab Mittwoch geplanten Zugang zu entsprechenden Konstruktionsplänen verhindern wollten. Für den 10. August wurde eine Anhörung angesetzt.

Facebook: Kampagne zur Wählerbeeinflussung vor US-Wahl im Herbst aufgedeckt

Facebook hat nach eigenen Angaben eine Kampagne zur Wahlmanipulation vor den US-Kongresswahlen im November aufgedeckt. Facebook schloss wegen eines koordinierten Versuchs zur Wahlbeeinflussung 32 Nutzerkonten in dem Online-Dienst sowie im Bilderdienst Instagram, wie das US-Unternehmen am Dienstag in mehreren Blogbeiträgen mitteilte. Das Weiße Haus erklärte, eine ausländische Einmischung in Wahlprozesse nicht zu tolerieren.

Chinas Einkaufsmanagerindex fällt auf Achtmonatstief

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Juli verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,8 (Juni: 51,0) Punkte und damit auf den niedrigsten Stand seit acht Monaten.

China ernennt Xi-Vertrauten als neuen Chef der Internet-Aufsicht

China hat mit Zhuang Rongwen einen neuen Direktor für die mächtige Internet-Regulierungsbehörde ernannt, der als Vertrauter von Präsident Xi Jinping gesehen wird. Auf dieser Position an der Spitze der Cyberspace Administration of China hat Zhuang Zensurverantwortung und kann großen Einfluss auf Technologieunternehmen ausüben. Seit 2015 war er stellvertretender Direktor der Aufsicht.

Staatsmedien: Zanu-PF erringt absolute Mehrheit in Simbabwes Parlament

Simbabwes Regierungspartei Zanu-PF hat laut Staatsmedien eine absolute Mehrheit im Parlament errungen. Die simbabwische Wahlkommission habe die Ergebnisse für 153 der insgesamt 210 Sitze im Abgeordnetenhaus vorgelegt, berichteten die staatliche Mediengruppe ZBC am Mittwoch. Demnach hat Zanu-PF bereits 110 Sitze sicher, die oppositionelle Bewegung für Demokratischen Wandel (MDC) hingegen nur 41 Mandate.

+++ Konjunkturdaten

+ Japan

Kfz-Absatz Juli +1,2% gg Vorjahr

+ Thailand

Verbraucherpreise Kernrate Juli +0,04% gg Vormonat (PROG +0,1%)

Verbraucherpreise Kernrate Juli +0,79% gg Vorjahr (PROG +0,8%)

Verbraucherpreise Juli -0,05% gg Vormonat (PROG +0,05%)

Verbraucherpreise Juli +1,46% gg Vorjahr (PROG +1,46%)

+ Indonesien

Kernverbraucherpreise Juli +2,87% gg Vorjahr (Juni: +2,72%)

Verbraucherpreise Juli +3,18% gg Vj (PROG: +3,08%)

Verbraucherpreise Juli +0,28% gg Vm (PROG: +0,17%)

+ Südkorea

Verbraucherpreise Kernrate Juli +1,1% gg Vorjahr, +0,1% gg Vormonat

Verbraucherpreise Juli +0,2% (PROG: +0,4%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Juli +1,5% (PROG: +1,7%) gg Vorjahr

