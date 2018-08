Gerade in der Optoelektronik-Branche entstehen ständig neue Produkte und Innovationen. Oftmals sind in diesen Produkten Kameras mit hohen Qualitätsstandards verbaut. In der Unterhaltungselektronik befindet sich in nahezu jedem Smartphone, Tablet-PC oder Notebook eine Kamera. Aber auch im Industriebereich oder bei zukunftsweisenden Technologien wie dem autonomen Fahren nimmt der Einsatz von Kameras zu.

Damit die Kamera-Hersteller ihren Kunden eine gleichbleibende Qualität der Kameras beziehungsweise der Bildsensoren gewährleisten können, sind vielfältige Tests notwendig. Dazu gehören beispielsweise Überprüfung und Einstellung der Kamerabelichtung, der Gammakorrektur und des Weißpunkts. Um solche Tests durchführen zu können, sind verschiedene standardisierte Lichtarten erforderlich.

Individuell anpassbar

Mit dem "GL Optilight LED 127" (Bild 1) bietet der Lichtmesstechnik-Spezialist GL Optic eine Lösung zur Kalibrierung von Bildsensoren und Kameras, um gleichbleibende Qualitätsstandards gewährleisten zu können. Die Lösung basiert im Grundprinzip auf einer Ulbrichtkugel und stellt eine LED-Lichtquelle dar, die dauerhaft homogene und stabile Lichtbedingungen schafft, unter anderem durch die sechs integrierten LED-Farbkanäle. Ein weiterer Pluspunkt sind die kompakten Maße von 215 mm × 215 mm × 130 mm. Die Gesamtlebensdauer beträgt bis zu 10.000 Stunden. Je nach Anforderung ist das Gerät zudem individuell anpassbar, um neben standardisierten auch spezifischere Test durchführen zu können ...

