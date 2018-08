Die Aktien der Air France-KLM sind am Mittwoch nach der Vorlage von Quartalszahlen auf den höchsten Stand seit Anfang Mai geklettert. Mit einem Plus von 6,09 Prozent auf 8,286 Euro knüpften sie nach dem Handelsstart an ihre jüngste Erholung an.

Wegen Streiks und höheren Treibstoffkosten brach der operative Gewinn zwar um 41 Prozent auf 345 Millionen Euro ein, übertraf aber dennoch die Erwartungen von Analysten. Der Trend bei den Durchschnittserlösen sei dank des Geschäfts mit der Business und First Class positiv geblieben, schrieb Anayst Gerald Khoo vom Investmenthaus Liberum in einem ersten Kommentar.

Die Aktien hatten in den vergangenen Monaten unter den Streiks sowie der Unsicherheit in puncto Unternehmensführung gelitten. Für den bisherigen Jahresverlauf steht daher immer noch ein Minus von rund 39 Prozent zu Buche. So hattendie Beschäftigten im Streit über die Bezahlung an ganzen zwölf Tagen die Arbeit niedergelegt. Nachdem die Mitarbeiter das Angebot der Konzernführung in einer Abstimmung abgelehnt hatten, trat der bisherige Konzernchef Jean-Marc Janaillac Mitte Mai zurück.

Da immer noch Unsicherheit bezüglich eines neuen Chefs herrscht, hält Analyst Khoo weiterhin eine gewisse Vorsicht für angemessen./mis/fba

