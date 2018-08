Donald Trump könnte Einsatz bei 200 Mrd. Strafzöllen erhöhen DE30 zwischen 200-Tage-Linie und 12.850 Punkte gefangen Erholungsversuch der EUR-Bullen scheitert erneut

Laut einer mit der Handelskonflikt-Thematik zwischen den USA und China vertrauten Person könnte Donald Trump seinen Einsatz erhöhen. Die Rede ist von einer Anhebung der Strafzölle auf 25% auf chinesische Waren im Wert von 200 Mrd. USD. Die US-Regierung hatte am 10. Juli ursprünglich 10% geplant. Mit den neuen Drohungen sendet der US-Präsident eine klare Botschaft und sorgt für weiteres Eskalationspotential. Vor kurzem sprach Trump sogar davon, Waren aus China im Wert von 500 Mrd. USD mit zusätzlichen Zöllen zu belegen. Dies würde dem gesamten chinesischen Exportvolumen in die USA von 2017 entsprechen. Es wirkt so, als würde Trump ohne Rücksicht auf Verluste und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen einen "Krieg" zu gewinnen, den man nicht gewinnen kann. In einer globalisierten ...

