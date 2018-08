Nestle versucht, den Konzern umzustrukturieren. Solch ein Prozess kann dauern. Für Investor Dan Loeb dauert es jedenfalls zu lange, und das bekommt das Management von Nestle nun zu spüren.

Veränderungen gehen Loeb nicht schnell genug

Dan Loeb hat sich letztes Jahr über seinen Hedgefonds Third Point ca. 1 Prozent der Anteile an Nestle für 3,5 Milliarden Dollar gekauft. Das Handelsblatt beschreibt Loeb als aktivistischen Investor, also als jemanden, der vor Publikum Druck auf das Management ... (Benjamin Fitzgerald)

Den vollständigen Artikel lesen ...