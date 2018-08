Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Karlsfeld (pts013/01.08.2018/09:20) - Die wohlverdiente Sommerpause für Staplerfahrer ist für Unternehmen der Logistikbranche oft eine schwere Zeit. Die Flotte der Flurförderfahrzeuge kann nicht maximal effektiv genutzt werden. Durch das Rufsystem der Firma Securifix https://www.securifix.de mit der neuen UFO-Technologie für Gabelstapler gehören teure Standzeiten der Vergangenheit an. Edmund Breitenfeld ist Geschäftsführer von Securifix und erklärt: "UFO ist ein fertiges, installationsfreies Staplerrufsystem / Staplerleitsystem, das die Optimierung und Auslastung der gesamten Flurförderfahrzeuge in einem Betrieb drastisch effizienter machen kann. Die Besonderheit von UFO ist, dass das System komplett mit Hard- und Software zum Festpreis erworben werden kann! Die Implementierung ist denkbar einfach - nach dem Motto Plug and Play." UFO-Technologie für modernere und effizientere Lagerlogistik Das intelligente Staplerrufsystem von Securifix sorgt dafür, dass die Fahrzeuge Aufträge dann erledigen können, wenn sie wirklich anfallen. Dadurch ist es möglich, dass auch bei personellen Engpässen eine maximale Effizienz im Betrieb erreicht werden kann. Auch in extremen Situationen, in denen nur 20% der Fahrzeuge eingesetzt werden können, erreicht das Rufsystem einen 40% schnelleren Warenfluss. Die Fahrzeuge stehen durch das System sofort bereit, wenn ein Auftrag ansteht und können flächendeckend zum Einsatzort gerufen werden. Edmund Breitenfeld: "UFO ist ein fertiges, installationsfreies Staplerrufsystem / Staplerleitsystem ohne EDV-Anbindung und ohne alle damit verbundenen Probleme! Die Eingabe von Aufgabe oder das Ändern oder Vergeben von Prioritäten usw. kann der Anwender ohne jegliche Software-Kenntnisse selbst vornehmen." Maximale Auslastung bei höchster Personaleffizienz Das Gabelstapler-Rufsystem von Securifix garantiert eine maximal effiziente Auslastung aller Fahrzeuge zu jeder Zeit. Dadurch sparen sich Unternehmen viel Zeit und Personalkosten. Natürlich übernimmt Securifix nicht nur die Ausstattung, sondern auch die Wartung der vorhandenen Systeme und hält diese immer auf dem aktuellen Stand. Das UFO ist gelandet! Infos zur UFO-Technologie für Flurfahrzeug-Optimierung: https://www.securifix.de info@securifix.de 0049(0)8131 614516 (Ende) Aussender: Securifix GmbH Ansprechpartner: Edmund Breitenfeld Tel.: +49 8131 614516 E-Mail: info@securifix.de Website: www.securifix.eu Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180801013

