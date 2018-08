Q: Ich denke daran, einige Microsoft-Aktien zu kaufen, aber da sie auf einem Rekordhoch stehen, habe ich Angst, dass sie vielleicht bald fallen könnten. Was kann ich tun? Eine Strategie, die ich gerne verwende, wenn ich befürchte, dass eine Aktie für einen Rücksetzer fällig sein könnte, ist der Durchschnittskosteneffekt. Das kannst du bei Microsoft oder jeder anderen Aktie anwenden, in die du investieren möchtest. Der Durchschnittskosteneffekt bedeutet einfach, in regelmäßigen Zeitabständen für einen festen Betrag Aktien zu kaufen. Wenn du beispielsweise Microsoft-Aktien im Wert von 6.000 US-Dollar kaufen möchten, könntest du heute 2.000 US-Dollar investieren, weitere 2.000 US-Dollar in drei Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...