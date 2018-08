Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Der Stahlhersteller habe stark abgeschnitten und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) sowohl die vom Unternehmen eingesammelten Schätzungen als auch seine eigene Prognose übertroffen, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Geschäfte in der nordamerikanischen Freihandelszone hätten sich herausragend entwickelt./la/bek Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-08-01/10:01

ISIN: LU1598757687