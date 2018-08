Die Berenberg Bank hat ihr Kursziel für die Aktien des Salzburger Kranherstellers von 41,00 auf 40,00 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung ("Buy") für die Titel wurde nach der Vorlage von Geschäftszahlen zum zweiten Quartal am Montag hingegen bestätigt. Am Mittwochvormittag notierten die Titel an der Wiener Börse bei 33,20 Euro.

Die Zahlen seien gemischt ausgefallen, schreibt Berenberg-Analyst Martin Comtesse in seiner neuen Einschätzung. Das Umsatzwachstum habe sich im zweiten Quartal zwar abgeschwächt und die Restrukturierungskosten seien höher gewesen als erwartet, aber gleichzeitig sei der Auftragseingang auf hohem Niveau geblieben und die operativen Margen hätten sich schneller verbessert als gedacht.

Seine Kaufempfehlung begründet der Berenberg-Analyst mit der günstigen Bewertung der Titel. Diese sei ungefähr am selben Niveau wie jene von Wettbewerbern, obwohl Palfinger eine höhere Rentabilität und mehr Raum zur Verbesserung in den nächsten Jahren aufweise.

Beim berichteten Gewinn je Aktie prognostiziert Berenberg 1,63 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2018. In den Folgejahren soll er dann auf 2,32 Euro (2019) und 2,80 Euro (2020) steigen. Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 0,54 Prozent (2018), auf 0,76 Euro (2019) und auf 0,92 Euro (2020).

