LONDON (Dow Jones)--Die britische Lloyds Banking Group hat den Ausblick für die Nettozinsmarge und Kapitalisierung nach einem starken ersten Halbjahr erhöht. Allerdings musste der größte britische Hypothekenanbieter eine weitere Rückstellung für höher als erwartete Schadenforderungen in der Zahlungsausfallversicherung vornehmen.

Der Vorsteuergewinn stieg im Halbjahr um 23 Prozent auf 3,12 Milliarden britische Pfund. Geschmälert wurde das Ergebnis durch 550 Millionen Pfund, die für Schadenforderungen aus den Versicherungspolicen zurückgestellt wurden. Davon fielen 460 Millionen Pfund im zweiten Quartal an. Lloyds Banking erwartet nun mit etwa 13.000 Schadensfällen pro Woche bis zum Stichtag im August 2019 mehr als die zuvor geschätzten 11.000.

Bereinigt um die Rückstellungen und andere Sonderfaktoren stieg der Gewinn um 7 Prozent auf 4,23 Milliarden Pfund. Der Gesamterträge stiegen um 2 Prozent auf 9,47 Milliarden Pfund. Die Erträge profitierten von einer verbesserten Nettozinsmarge, also der Differenz zwischen dem, was die Bank bei der Kreditvergabe verdient und dem, was sie bei den Einlagen zahlt. Diese lag in den ersten sechs Monaten bei 2,93 Prozent, nach 2,82 Prozent im Vorjahr. Lloyds erwartet diese Marge nun für das Gesamtjahr.

Die Pro-Forma-Kernkapitalquote (CET1), eine wichtige Kenngröße für die Kapitalstärke, betrug Ende Juni 15,1 Prozent. Die Bank hat ihre Kapitalstärke um 121 Basispunkte erhöht, unter anderem durch den Verkauf des irischen Hypothekenportfolios. Aufs Gesamtjahr betrachtet erwartet sie nun eine Stärkung des Kapitals um 200 Basispunkte, Dividenden nicht eingerechnet. Die Zwischendividende für den Zeitraum soll 1,07 Pence je Aktie betragen.

August 01, 2018 03:36 ET (07:36 GMT)

