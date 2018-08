Immer wieder geraten Unternehmen ins Visier von Shortsellern. Die haben nur ein Interesse: fallende Kurse. Doch mit ihren Wetten auf den Absturz liegen sie oft falsch. Anleger sollten sich eher gegen sie stellen.

Auch Legenden irren. 72 Prozent Rendite pro Jahr, so viel Wertzuwachs schaffte James Simons mit dem von einem Team aus Physikern und Mathematikern gelenkten Hedgefonds Renaissance Technologies über einen 20-Jahres-Zeitraum. Renaissance-Gründer Simons ist deswegen Ikone; auch weil er regelmäßig zu den Bestverdienern der Finanzwelt gehört: 2017 mehrte er seine Einkünfte um 1,7 Milliarden Dollar. Das reichte selbst in der nicht gerade für Lohndumping bekannten Branche für Platz eins.

An einem seiner insgesamt 3718 Investments kann das nicht gelegen haben: der Deutschen Bank. Jahrelang hielt Simons Pakete am deutschen Branchenprimus. Bis er vor Kurzem offenbar genug hatte vom jahrelangen Kursverfall der Aktie und sein Engagement beendete, vermutlich ziemlich verlustreich. Stattdessen spekuliert er nun auf einen weiteren Kursverfall und reiht sich damit in die wachsende Gruppe von Shortsellern bei der Deutschen Bank ein. Bei solchen Shorts, auch Leerverkäufe genannt, veräußern Investoren Wertpapiere, die sie sich von anderen Anlegern geliehen haben. Sie hoffen, die Wertpapiere am Ende der Leihfrist günstiger wiederbeschaffen zu können. Die Differenz von Verkaufs- und Kaufpreis ist ihr Profit - oder ihr Verlust, falls die Kurse wider Erwarten steigen sollten. Mit 0,5 Prozent des Kapitals des Dax-Konzerns ist Simons short.

Er ist die erst vergangene Woche in den Untiefen des Bundesanzeigers veröffentliche Shortwette bisher ohne Getöse eingegangen. Das ist nicht immer üblich. Viele Spekulanten suchen die Öffentlichkeit, um allein durch Bekanntwerden ihrer Spekulation die Kurse in die gewünschte Richtung zu lenken. Die lautesten der Branche sind denn auch die berühmtesten: Kyle Bass (Hayman Capital Management), Stanley Druckenmiller (Duquesne Capital Management) und natürlich: George Soros. Nur weil sie laut sind, liegen die Hedgefondsmilliardäre aber noch längst nicht immer richtig. Zuletzt etwa floppten die Wetten auf einen großen Knall in China - zumindest vorerst. Was also können Privatanleger von Soros und Co. lernen? Sollten Aktionäre der Deutschen Bank ihre Anteile schnell verkaufen, wenn sogar eine Legende wie Simons den Glauben verliert? Oder sollte man gar versuchen, in die Wette einzusteigen?

Unter den 30 Unternehmen aus dem Dax haben Shortseller derzeit wie Simons vor allem die Deutsche Bank im Visier. Rund fünf Prozent der Aktien des Hauses sind aktuell verliehen, werden also für Wetten auf fallende Kurse verwendet. Am stärksten setzt AQR Capital Management auf eine weiter nachgebende Deutsche-Bank-Aktie. Der New Yorker Hedgefonds ist derzeit mit 2,6 Prozent der Deutschen-Bank-Aktien short. Bisher ist er damit nur mäßig erfolgreich. Erstmals meldete AQR im Spätsommer 2016 eine Wette auf fallende Kurse. Damals notierte die Deutsche-Bank-Aktie bei 10,20 Euro. Nach Vorlage der Halbjahreszahlen liegt ihr Kurs bei 10,35 Euro.

Erst vor wenigen Tagen hat sich AQR an Thyssenkrupp herangemacht, mit einem Short über 0,5 Prozent des Aktienkapitals. Beim Essener Mischkonzern, der stark unter Beschuss der zu seinen Aktionären zählenden Finanzinvestoren Cevian und Elliott steht, stellt sich AQR damit gegen die Markthoffnungen auf steigende Kurse. Neben AQR gibt es mit Marshall Wace nur einen weiteren Hedgefonds, der eine nennenswerte Wette auf fallende Thyssen-Kurse aufgebaut hat.

Unternehmen wie Renaissance Technologies, Appaloosa Management, Citadel oder Bridgewater Associates und deren Gründer und Chefs, James Simons, David Tepper, Kenneth Griffin und Ray Dalio, haben Namen wie Donnerhall innerhalb der Finanzszene. Der breiten Öffentlichkeit bekannt ist vor allem Soros, der mit seinen Vehikeln wie dem berühmten Quantum Fund auf alles Mögliche wettet: gegen Währungen wie Pfund Sterling oder den chinesischen Yuan ebenso wie gegen deutsche Aktien wie die von Maschinenbauer Krones und des Druckmaschinenherstellers Koenig & Bauer.

Die Grenzen zwischen seriösem Investment und Betrug sind fließender sind als anderswo

Die Hedgefonds agieren dabei im Halbdunkel der Finanzwelt, wo die Grenzen zwischen seriösem Investment und Betrug fließender sind als anderswo. Besondere Aufmerksamkeit ziehen sie immer dann auf sich, wenn sie gegen Unternehmen wetten. Wenn sie viel Kapital auf fallende Kurse setzen, aktuell auch beim Technologiekonzern Siemens, in großem Stil beim amerikanischen Telekommunikationskonzern AT&T und bei kleineren Firmen wie dem deutschen Tierfutterhändler Zooplus. Dass solche Deals mehr Widerhall an der Börse und in den Finanzmedien finden als der schnöde Kauf einer Staatsanleihe, das liegt auf der Hand. Die Spekulanten nutzen die große Beachtung für die eigenen Zwecke; steigert sie doch die Wahrscheinlichkeit, dass ihnen andere Investoren folgen und den Kurs in die gewünschte Richtung bringen.

Auch Privatanleger können den Hedgefonds folgen. Entweder, indem sie Verkaufsoptionen auf Aktien kaufen, die bei fallenden Kursen zulegen (sogenannte ...

