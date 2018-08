Einen Tag bevor die Vorlage für den Druck einer 3D-Pistole aufgrund einer Entscheidung der Regierung von Donald Trump online verfügbar ist, stellte gestern der US-Präsident die Frage, ob sie öffentlich verfügbar sein sollte. In einem verwirrenden Tweet am Dienstagmorgen schien Trump sich gegen 3D-Pistolen zu stellen. "Ich schaue mir 3D-Plastikwaffen an, die an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...