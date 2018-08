Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Nach zwei Leitzinserhöhungen um 25 BP in diesem Jahr lassen Kommentare von verschiedenen FED-Mitgliedern wenig Zweifel daran aufkommen, dass der graduelle Zinserhöhungskurs in den kommenden Monaten fortgesetzt wird, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Aus konjunktureller Sicht bestehe auch kein Grund, das Zinsniveau auf dem immer noch relativ niedrigen Niveau von 1,75 bis 2% zu belassen: Das BIP habe im 2. Quartal 2018 wieder Fahrt aufgenommen (4,1% ann.) und die Teuerung befinde sich wieder im Einklang mit dem Preisstabilitätsziel. Um nicht für unnötige Unsicherheiten zu sorgen, dürfte die Notenbank das Statement im Anschluss an den Zinsentscheid heute nahezu unverändert im Vergleich zum Juni belassen. Mit den nächsten beiden Zinserhöhungen rechnen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im September und Dezember dieses Jahres. ...

