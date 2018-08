Die Investmentbank Equinet hat Koenig & Bauer nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Neutral" auf "Accumulate" hochgestuft und das Kursziel von 72 auf 73 Euro angehoben. Der Druckmaschinenhersteller habe einen starken Auftragseingang verzeichnet, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Augustin erhöhte die Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) im kommenden Jahr. Das höhere Kursziel begründete der Experte mit einer Verschiebung des Bewertungshorizontes in die Zukunft./la/bek Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-08-01/10:14

ISIN: DE0007193500