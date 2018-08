Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Nürnberg (pta018/01.08.2018/09:45) - Im Rahmen der Hauptversammlung der NABAG Anlage- und Beteiligungs-AG ("NABAG") am 25. Juli 2018 wurde turnusgemäß der Aufsichtsrat neu gewählt. Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Georg Heldmann und das ordentliche Mitglied des Kontrollgremiums, Wolfgang Steidl, wurden für eine neue Amtszeit von fünf Jahren gewählt. Dr. Richard Janus, seit Gründung der Gesellschaft Aufsichtsratsvorsitzender, kandidierte nicht mehr. Als neuer Aufsichtsratsvorsitzender wurde Carsten Mainitz (Diplom-Kaufmann, CEFA, CIIA) bestellt. Herr Mainitz studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim mit dem Schwerpunkt "Kapitalmarkt".



In den letzten rund 10 Jahren arbeitete er als Aktienanalyst und in einer institutionellen Wertpapierberatung. Seit Herbst 2012 ist Herr Mainitz Alleinvorstand der SRH AlsterResearch AG. Die in Hamburg ansässige Researchgesellschaft ist exklusiver Aktienresearchpartner der NORD/LBund analysiert einen Teil des rund 200 Titel umfassenden Coverage-Portfolios der Landesbank, welches in erster Linie Large & Mid Caps umfasst.



Daneben betreut AlsterResearch kleinere börsennotierte Gesellschaften mit einer kontinuierlichen Coverage und Kontakten zu institutionellen Investoren (u.a. Roadshows), um so die Wahrnehmung der Emittenten am Kapitalmarkt zu erhöhen. "Auch im Namen meines Vorstandskollegen, Prof. Dr. Burkhard H. Götz, bedanke ich mich bei dem ausscheidenden Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Richard Janus für die langjährige Zusammenarbeit. Sie war geprägt von einem kritischen und immer konstruktiven Austausch. Gleichzeitig freue ich mich auf die kommende Zusammenarbeit mit dem neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Mit Herrn Mainitz konnten wir einen hochkarätigen und gut vernetzten Branchenkenner gewinnen. Mit seiner Begleitung wird der Vorstand die NABAG erfolgreich weiterentwickeln und Mehrwerte für Aktionäre schaffen", so Antonio Napolitano, Vorstand der Beteiligungsgesellschaft.



(Ende)



Aussender: NABAG Anlage- und Beteiligungs-AG Adresse: Juttastraße 10, 90480 Nürnberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Prof. Dr. Burkard Götz, Vorstand Tel.: +49 157 83669061 E-Mail: nabag@gmx.de Website: www.nabag-ag.de



ISIN(s): DE0006749807 (Aktie) Börsen: High Risk Market in Hamburg



