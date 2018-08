Hier geht's zum Video

Der DAX hat sich gestern kaum von der Stelle bewegt. Am Ende des Tages reichte es dann für ein kleines Plus von 0,06 Prozent. Damit schloss der Leitindex aber wieder über 12.800 Punkten. Worauf es für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in der täglichen DAX-Analyse mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:30 Uhr auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Homepage im Livestream.