München (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG: Die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) präsentierte am letzten Dienstag ihre Quartalszahlen und übertraf, trotz gesenktem Wachstumsausblick, die Erwartungen der Analysten, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

