Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach einer Gewinnwarnung des Industriekonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Sparte Industrial Solutions scheine in noch größeren Schwierigkeiten zu stecken als ohnehin befürchtet, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Potenzielle Anleger sollten derzeit kein Engagement eingehen, empfahl er./edh/la Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-08-01/10:24

ISIN: DE0007500001