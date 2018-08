SLEEPZ AG: Alexander von Tschirnhaus wird zum Vorstand der SLEEPZ AG bestellt, Dr. Marc Mogalle verstärkt den Aufsichtsrat DGAP-News: SLEEPZ AG / Schlagwort(e): Personalie SLEEPZ AG: Alexander von Tschirnhaus wird zum Vorstand der SLEEPZ AG bestellt, Dr. Marc Mogalle verstärkt den Aufsichtsrat 01.08.2018 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Aufsichtsrat der SLEEPZ AG ("SLEEPZ" - ISIN DE000A2E3772) hat gestern Alexander von Tschirnhaus zum weiteren Vorstand der SLEEPZ AG per 01.08.2018 bestellt. Herr von Tschirnhaus wird vor allem die Themen Einkauf, Marketing & Sales verantworten und die Investor Relations Arbeit der Gruppe mit unterstützen. Weiterhin wird er die operative Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaft sleepz Home GmbH und ihrer Tochter Cubitabo GmbH als Geschäftsführer leiten. Alexander von Tschirnhaus ist Mitgründer und Geschäftsführer der Cubitabo GmbH (www.bettenriese.de), die Anfang 2018 von der sleepz Home GmbH übernommen wurde. Er ist damit seit Jahren mit dem Onlinehandel im Kernmarkt der SLEEPZ AG vertraut. Im Zuge der Übernahme wurde Herr von Tschirnhaus auch zum Geschäftsführer der sleepz Home GmbH bestellt. Vor dem Aufbau der Cubitabo war er Co-Founder der Codiga GmbH, Anbieter eines digitalen Bonusprogramms für Endkunden im Klein- und Einzelhandel. In den Jahren davor hat er als Assistent der Geschäftsführung bei der Deloitte & Touche GmbH den Aufbau der europäischen Zusammenarbeit umgesetzt und war darüber hinaus bei den Unternehmen BMW AG, Daimler AG und Valentino USA sowie den United Nations aktiv. Alexander von Tschirnhaus ist Diplom-Ökonom und hat an der Ruhr-Universität Bochum Wirtschaftswissenschaften studiert. Weiterhin ist die auf der ordentlichen Hauptversammlung vom 19. Juni 2018 beschlossene Aufstockung des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder im Handelsregister eingetragen worden. Der durch die Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählte Kandidat Dr. Marc Mogalle konnte in der Zwischenzeit sein Amt antreten. Herr Mogalle hat in Hannover und St. Gallen Wirtschaftswissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert und an der Universität Oldenburg promoviert. Er ist Geschäftsführer der Business Buddies GmbH in Berlin. Über SLEEPZ AG: Die SLEEPZ AG ist eine auf den Bereich Schlafwelten fokussierte E-Commerce Unternehmensgruppe. Ihre Tochtergesellschaften sleepz Home GmbH, Matratzen Union GmbH, Ecom Union GmbH und Markenschlaf GmbH vertreiben Produkte wie Schlafraummöbel, Betten, Lattenroste, Matratzen, Bettwaren und Accessoires über 13 eigene Online-Shops (u.a. www.perfekt-schlafen.de , www.matratzenunion.de, www.schlafhandel.de , www.schoene-traeume.de , www.onletto.de , www.matratzendiscount.de oder www.bettenriese.de ) sowie über Online-Marktplätze und Shopping Clubs. Unter der Marke "buddy" (www.buddysleep.de ) vertreibt die sleepz Home GmbH hauptsächlich ihre gleichnamige One-fits- All-Matratze. Die Grafenfels Manufaktur GmbH (www.grafenfels.de ) hat unter der Marke "Grafenfels" eine eigene Matratzen-Kollektion entwickelt. Weiterhin verfügt die Gruppe über Showrooms in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Wolfhagen und Zürich. 01.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SLEEPZ AG Schlüterstraße 38 10629 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 20 305-0 Fax: +49 (0)30 20 305-555 E-Mail: ir@sleepz.com Internet: www.sleepz.com ISIN: DE000A2E3772, DE000A2E4L59 WKN: A2E377, A2E4L5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Warschau Ende der Mitteilung DGAP News-Service 709851 01.08.2018

